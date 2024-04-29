Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

У пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Польщею поновився рух вантажівок.

Джерело: Держприкордонслужба України

Деталі: За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, 29 квітня після 10:00 за київським часом польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

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Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Як уточнили "Українській правді" в ДПСУ, таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.

Водночас, за наявною інформацією, через "Раву-Руську" на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

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У Держприкордонслужбі зазначають, що на цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою.

Водіїв та перевізників традиційно просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.