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Поляки разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной – Госпогранслужба

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 11:08
Поляки разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной – Госпогранслужба
"Рава-Русская". фото ГПСУ

В пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенне" на границе с Польшей в понедельник возобновилось движение грузовиков.

Источник: Госпогранслужба Украины

Дословно: "По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, 29 апреля после 10:00 по киевскому времени польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская".

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Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме".

Детали: Как уточнили "Украинской правде" в ГПСУ, таким образом все пункты пропуска на границе с Польшей на данный момент разблокированы.

В то же время, по имеющейся информации, через "Раву-Русскую" на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

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В Госпогранслужбе отмечают, что в настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины грузовозы движутся в порядке  "е-Черга".

Водителей и перевозчиков традиционно просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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