МЗС Китаю офіційно підтвердило візити Сі Цзіньпіна до Франції, Сербії та Угорщини

Представник МЗС Лінь Цзянь офіційно підтвердив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Представник МЗС Лінь Цзянь, підтверджуючи поїздку китайського лідера до Європи, сказав, що двосторонні відносини з Францією зберігають міцну динаміку зростання, і обидві країни мають стратегічні комунікації та практичну співпрацю.

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"Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці", – сказав Лінь.

Він також зазначив, що Сі проведе переговори з президентом Сербії Александаром Вучичем, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин і обговорити покращення китайсько-сербських відносин.

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