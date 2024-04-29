МИД Китая официально подтвердил визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию

Представитель МИД Линь Цзянь официально подтвердил, что лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Представитель МИД Линь Цзянь, подтверждая поездку китайского лидера в Европу, сказал, что двусторонние отношения с Францией сохраняют прочную динамику роста, и обе страны имеют стратегические коммуникации и практическое сотрудничество.

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"Китай надеется на сотрудничество с Францией для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия, солидарности и сотрудничества", - сказал Линь.

Он также отметил, что Си проведет переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, чтобы обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить улучшение китайско-сербских отношений.

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