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МИД Китая официально подтвердил визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 29 апреля 2024, 11:35
МИД Китая официально подтвердил визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию
Си Цзиньпин, фото: Getty Images

Представитель МИД Линь Цзянь официально подтвердил, что лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Представитель МИД Линь Цзянь, подтверждая поездку китайского лидера в Европу, сказал, что двусторонние отношения с Францией сохраняют прочную динамику роста, и обе страны имеют стратегические коммуникации и практическое сотрудничество.

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"Китай надеется на сотрудничество с Францией для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия, солидарности и сотрудничества", - сказал Линь.

Он также отметил, что Си проведет переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, чтобы обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить улучшение китайско-сербских отношений.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш ранее заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Будапешт в дни между 8 по 10 мая в рамках поездки в Европу.
  • Как сообщалось, венгерская служба безопасности начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации в Будапешт в начале мая.
  • Поездка лидера Китая в Европу станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.

Темы: Си ЦзиньпинКитай
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