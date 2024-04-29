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Прикордонники про можливість повномасштабного наступу ворога: Може бути відволікаючий маневр

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 квітня 2024, 12:03
Прикордонники про можливість повномасштабного наступу ворога: Може бути відволікаючий маневр
Андрій Демченко. фото медіа-центру "Україна-Укрінформ"

Державна прикордонна служба наразі не фіксує ударного угруповання ворога, здатного здійснити нове повномасштабне  вторгнення з території Росії для досягнення стратегічних цілей, але не виключає варіанту відволікаючого маневру

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Стосовно можливого наступу ворога, то на даний момент у ворога недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне  вторгнення, яке б дало їм можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі. Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії".

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Теми: Прикордонна службавійнаРосія
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