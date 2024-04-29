Прикордонники про можливість повномасштабного наступу ворога: Може бути відволікаючий маневр

Державна прикордонна служба наразі не фіксує ударного угруповання ворога, здатного здійснити нове повномасштабне вторгнення з території Росії для досягнення стратегічних цілей, але не виключає варіанту відволікаючого маневру

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Стосовно можливого наступу ворога, то на даний момент у ворога недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало їм можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі. Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії".

Реклама: