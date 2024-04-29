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Пограничники о возможности полномасштабного наступления врага: Может быть отвлекающий маневр

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 12:03
Пограничники о возможности полномасштабного наступления врага: Может быть отвлекающий маневр
Андрей Демченко. фото медиа-центра "Украина-Укринформ"

Государственная пограничная служба пока не фиксирует ударной группировки врага, способной осуществить новое полномасштабное вторжение с территории России для достижения стратегических целей, но не исключает варианта отвлекающего маневра.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Относительно возможного наступления врага, то на данный момент у врага недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение, которое бы дало им возможность достичь какой-то стратегической цели. Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия".

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Темы: Пограничная службавойнаРосcия
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