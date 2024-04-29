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Суддя ліквідованого ОАСК поскаржилася на журналіста, який знайшов у неї громадянство РФ

Анастасія ПроцПонеділок, 29 квітня 2024, 12:58
Суддя ліквідованого ОАСК поскаржилася на журналіста, який знайшов у неї громадянство РФ
Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова. Фото: "Схеми"

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова звинуватила журналіста "Схем" Георгія Шабаєва, який знайшов у неї російське громадянство, у "втручанні в її діяльність як судді" та написала лист в прокуратуру та Вищу раду правосуддя.

Джерело: проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода", сайт ВРП

Дослівно Літвінова: "Вважаю, що такі дії журналіста є втручанням у судову діяльність, яка супроводжується гучними обвинувальними заявами з метою нанесення репутаційних втрат судді й підриву авторитету судової влади. Відтак, шляхом висування непідтверджених обвинувачень і вчинення дій із дискредитації судді Літвінової A.B., журналістом створюються загроза незалежності судової гілки влади".

Деталі: Літвінова стверджує, що метою репортажу було "створення недоброчесного іміджу" та "унеможливлення проходження кваліфікаційного оцінювання".

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Також суддя повідомила, що зробила запит на адресу журналіста щодо "джерела походження розповсюджених  недостовірних відомостей" та доступ до них.

Водночас, "Схеми" звернулися з запитом до Офісу генерального прокурора з проханням повідомити, чи було відкрите кримінальне провадження за повідомленням судді.

Передісторія:

  • 9 квітня журналісти "Схем" оприлюднили інформацію, що суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, має паспорт Російської Федерації. Сама суддя назвала цю інформацію "провокацією".
  • Журналісти посилаються на витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт" за грудень 2022-го року. За його даними, в липні 2002 року в місті Єкатеринбургу жінка, на ім'я Аріна Літвінова, стала громадянкою РФ та отримала російський паспорт. Причина набуття громадянства – заміна паспорта громадянина СРСР. На той час Літвінова вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Теми: судгромадянство
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