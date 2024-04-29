Суддя ліквідованого ОАСК поскаржилася на журналіста, який знайшов у неї громадянство РФ

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова звинуватила журналіста "Схем" Георгія Шабаєва, який знайшов у неї російське громадянство, у "втручанні в її діяльність як судді" та написала лист в прокуратуру та Вищу раду правосуддя.



Джерело: проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода", сайт ВРП

Дослівно Літвінова: "Вважаю, що такі дії журналіста є втручанням у судову діяльність, яка супроводжується гучними обвинувальними заявами з метою нанесення репутаційних втрат судді й підриву авторитету судової влади. Відтак, шляхом висування непідтверджених обвинувачень і вчинення дій із дискредитації судді Літвінової A.B., журналістом створюються загроза незалежності судової гілки влади".

Деталі: Літвінова стверджує, що метою репортажу було "створення недоброчесного іміджу" та "унеможливлення проходження кваліфікаційного оцінювання".

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Також суддя повідомила, що зробила запит на адресу журналіста щодо "джерела походження розповсюджених недостовірних відомостей" та доступ до них.



Водночас, "Схеми" звернулися з запитом до Офісу генерального прокурора з проханням повідомити, чи було відкрите кримінальне провадження за повідомленням судді.



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