Судья ликвидированного ОАСК пожаловалась на журналиста, который нашел у нее гражданство РФ
Судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова обвинила журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российское гражданство, во "вмешательстве в ее деятельность как судьи" и написала письмо в прокуратуру и Высший совет правосудия.
Источник: проект "Схемы" от "Радио Свобода", сайт ВСП
Дословно Литвинова: "Считаю, что такие действия журналиста являются вмешательством в судебную деятельность, которая сопровождается громкими обвинительными заявлениями с целью нанесения репутационных потерь судьи и подрыва авторитета судебной власти. Следовательно, путем выдвижения неподтвержденных обвинений и совершения действий по дискредитации судьи Литвиновой A.B., журналистом создаются угроза независимости судебной ветви власти".
Детали: Литвинова утверждает, что целью репортажа было "создание недобропорядочного имиджа" и "предотвращение прохождения квалификационного оценивания".
Также судья сообщила, что сделала запрос в адрес журналиста относительно "источника происхождения распространенных недостоверных сведений" и доступ к ним.
В то же время, "Схемы" обратились с запросом в Офис генерального прокурора с просьбой сообщить, было ли открыто уголовное производство по сообщению судьи.
Предыстория:
- 9 апреля журналисты "Схем" обнародовали информацию, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, которая имеет действующий статус судьи, имеет паспорт Российской Федерации. Сама судья назвала эту информацию "провокацией".
- Журналисты ссылаются на выписку из автоматизированной системы "Роспаспорт" за декабрь 2022-го года. По ее данным, в июле 2002 года в городе Екатеринбурге женщина, по имени Арина Литвинова, стала гражданкой РФ и получила российский паспорт. Причина приобретения гражданства - замена паспорта гражданина СССР. К тому времени Литвинова уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.