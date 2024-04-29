Судья ликвидированного ОАСК пожаловалась на журналиста, который нашел у нее гражданство РФ

Судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова обвинила журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российское гражданство, во "вмешательстве в ее деятельность как судьи" и написала письмо в прокуратуру и Высший совет правосудия.

Источник: проект "Схемы" от "Радио Свобода", сайт ВСП

Дословно Литвинова: "Считаю, что такие действия журналиста являются вмешательством в судебную деятельность, которая сопровождается громкими обвинительными заявлениями с целью нанесения репутационных потерь судьи и подрыва авторитета судебной власти. Следовательно, путем выдвижения неподтвержденных обвинений и совершения действий по дискредитации судьи Литвиновой A.B., журналистом создаются угроза независимости судебной ветви власти".

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Детали: Литвинова утверждает, что целью репортажа было "создание недобропорядочного имиджа" и "предотвращение прохождения квалификационного оценивания".

Также судья сообщила, что сделала запрос в адрес журналиста относительно "источника происхождения распространенных недостоверных сведений" и доступ к ним.

В то же время, "Схемы" обратились с запросом в Офис генерального прокурора с просьбой сообщить, было ли открыто уголовное производство по сообщению судьи.

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