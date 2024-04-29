У Німеччині починається суд над офіцером Бундесверу, який міг шпигувати на користь РФ

У Німеччині 29 квітня перед судом постане офіцер Бундесверу, якого підозрюють у наданні інформації російській розвідці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Прокурори стверджують, що обвинувачений, якого через суворі німецькі закони про конфіденційність ідентифікують лише як Томаса Х., з власної ініціативи передавав інформацію російській розвідці.

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У слідства немає жодних ознак того, що він отримав за це гроші. Подробиці про те, яку саме інформацію він міг передати, не розголошують.

Обвинувачений, який має звання капітана, працював у Федеральному управлінні Бундесверу з питань техніки, інформаційних технологій та службової підтримки (BAAINBw).

Установа, що базується в місті Кобленц, відповідає за оснащення збройних сил Німеччини технікою та озброєнням, а також за розробку, випробування та закупівлю оборонних технологій.

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Його арештували в Кобленці 2023 року, а в його будинку та на робочому місці були проведені обшуки. Прокуратура висунула звинувачення в березні цього року.

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