В Германии начинается суд над офицером Бундесвера, который мог шпионить в пользу РФ
В Германии 29 апреля перед судом предстанет офицер Бундесвера, которого подозревают в предоставлении информации российской разведке.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA
Детали: Прокуроры утверждают, что обвиняемый, которого из-за строгих немецких законов о конфиденциальности идентифицируют только как Томаса Х., по собственной инициативе передавал информацию российской разведке.
У следствия нет никаких признаков того, что он получил за это деньги. Подробности о том, какую именно информацию он мог передать, не разглашают.
Обвиняемый, который имеет звание капитана, работал в Федеральном управлении Бундесвера по вопросам техники, информационных технологий и служебной поддержки (BAAINBw).
Учреждение, базирующееся в городе Кобленц, отвечает за оснащение вооруженных сил Германии техникой и вооружением, а также за разработку, испытания и закупку оборонных технологий.
Его арестовали в Кобленце в 2023 году, а в его доме и на рабочем месте были проведены обыски. Прокуратура предъявила обвинения в марте этого года.
Предистория:
- В декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.
- Его сообщника Артура Э. арестовали в январе. Он выполнял курьерскую работу между сотрудником разведки и российскими спецслужбами.
- Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.