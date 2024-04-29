В Германии начинается суд над офицером Бундесвера, который мог шпионить в пользу РФ

В Германии 29 апреля перед судом предстанет офицер Бундесвера, которого подозревают в предоставлении информации российской разведке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Прокуроры утверждают, что обвиняемый, которого из-за строгих немецких законов о конфиденциальности идентифицируют только как Томаса Х., по собственной инициативе передавал информацию российской разведке.

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У следствия нет никаких признаков того, что он получил за это деньги. Подробности о том, какую именно информацию он мог передать, не разглашают.

Обвиняемый, который имеет звание капитана, работал в Федеральном управлении Бундесвера по вопросам техники, информационных технологий и служебной поддержки (BAAINBw).

Учреждение, базирующееся в городе Кобленц, отвечает за оснащение вооруженных сил Германии техникой и вооружением, а также за разработку, испытания и закупку оборонных технологий.

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Его арестовали в Кобленце в 2023 году, а в его доме и на рабочем месте были проведены обыски. Прокуратура предъявила обвинения в марте этого года.

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