Spiegel: Росіянин, якого підозрюють у вбивстві українських військових в Німеччині, був п’яним

Видання Spiegel пише, що 57-річний громадянин Росії, якого підозрюють у вбивстві українських військових 27 квітня в німецькому місті Мурнау, міг бути п’яним. Водночас мотив вбивства наразі не з’ясовано.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Згідно з даними поліції, злочин стався на території торгового центру в Мурнау. За словами поліції, все відбулось у місці, "де люди зустрічаються і п'ють пиво".

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Підозрюваного 57-річного громадянина Росії поліція затримала у нього у квартирі. Він без опору дав себе затримати. Росіянин був п'яний і зізнався у скоєному. За його словами, з українськими чоловіками у нього виникла сварка.

Поки немає інформації про те, чи виявили вміст алкоголю в крові потерпілих українців.

За даними поліції, ймовірно, чоловіки були знайомі. Як сказав Bayerischer Rundfunk міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн, є свідки, які бачили чоловіків разом раніше.

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За словами Геррмана, "немає переконливих ознак", що "це було, так би мовити, відображенням протистояння між Росією та Україною". Натомість, стверджує Геррман, є вказівки на те, що "у всіх учасників (суперечки) було багато алкоголю".

За словами речника поліції, відповідних результатів аналізу крові поки немає.

Як повідомляла "ЄвроПравда", повідомлення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшло близько 17:20 у суботу. На час приїзду медиків один із них вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

У МЗС України повідомили, що загиблими виявилися двоє українських військових, які перебували у Німеччині на реабілітації.

У неділю 57-річному росіянину, затриманому після цього злочину, обрали запобіжний захід.