Spiegel: Россиянин, которого подозревают в убийстве украинских военных в Германии, был пьян

Издание Spiegel пишет, что 57-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве украинских военных 27 апреля в немецком городе Мурнау, мог быть пьяным. В то же время мотив убийства пока не выяснен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Согласно данным полиции, преступление произошло на территории торгового центра в Мурнау. По словам полиции, все произошло в месте, "где люди встречаются и пьют пиво".

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Подозреваемого 57-летнего гражданина России полиция задержала у него в квартире. Он без сопротивления дал себя задержать. Россиянин был пьян и признался в содеянном. По его словам, с украинскими мужчинами у него возникла ссора.

Пока нет информации о том, обнаружили ли содержание алкоголя в крови пострадавших украинцев.

По данным полиции, вероятно, мужчины были знакомы. Как сказал Bayerischer Rundfunk министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн, есть свидетели, которые видели мужчин вместе раньше.

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По словам Геррмана, "нет убедительных признаков", что "это было, так сказать, отражением противостояния между Россией и Украиной". Зато, утверждает Геррман, есть указания на то, что "у всех участников (спора)было много алкоголя".

По словам представителя полиции, соответствующих результатов анализа крови пока нет.

Как сообщала "ЕвроПравда", сообщение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступило около 17:20 в субботу. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

В МИД Украины сообщили, что погибшими оказались двое украинских военных, которые находились в Германии на реабилитации.

В воскресенье 57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрали меру пресечения.

, которые находились в Германии на реабилитации.

В воскресенье 57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрали меру пресечения.





