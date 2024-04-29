Столтенберг завітав до України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув із візитом до України. Зараз він у Києві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла

Деталі: Близько 15:00 за Києвом речниця опублікувала у Twitter (X) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, зазначивши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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Фото: Дахлалла в мережі X

Зеленський у виступі нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції", – зазначив президент.

Минулого тижня Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.