Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Столтенберг завітав до України

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 29 квітня 2024, 15:19
Столтенберг завітав до України
Президент Володимий Зеленський зустрічає Єнса Столтенберга в Києві. Фото: Дахлалла в мережі X

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув із візитом до України. Зараз він у Києві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла

Деталі: Близько 15:00 за Києвом речниця опублікувала у Twitter (X) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, зазначивши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Реклама:
 
Фото: Дахлалла в мережі X

Зеленський у виступі нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції", – зазначив президент.

Минулого тижня Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

фотоЧерез складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Усі новини...
Блінкен вказав Китаю на неможливість покращення відносин з ЄС на тлі підтримки агресії проти України
Британський ексміністр застеріг: поразка України коштуватиме Заходу трильйони доларів
Радник голови ОП вважає, що без телемарафону в Україні буде медіахаос
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО, але висловив сумніви щодо запрошення до вступу
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: