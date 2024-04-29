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Столтенберг приехал в Украину

Мария Емец, Евгений КизиловПонедельник, 29 апреля 2024, 15:19
Столтенберг приехал в Украину
Президент Владимий Зеленский встречает Йенса Столтенберга в Киеве. Фото: Дахлалла в сети X

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Украину. Сейчас он в Киеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Альянса Фары Дахлалла

Детали: Около 15:00 по Киеву пресс-секретарь опубликовала в Twitter (X) анонс трансляции пресс-конференции Столтенберга, отметив, что это будет совместный брифинг с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Фото: Дахлалла в сети X

Зеленский в выступлении напомнил, что это уже третий визит Столтенберга в Украину за время полномасштабной войны.

"Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли самого высокого уровня отношений за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных, и именно об этом мы сегодня говорили и продолжим говорить после пресс-конференции", – отметил президент.

На прошлой неделе Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают предоставлению военной помощи Украине.

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Темы: НАТОУкраина
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