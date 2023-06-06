Межигір'я – одна з найбільших "пам'яток" режиму Віктора Януковича. Як за масштабами поцупленої землі чи вартістю дорогоцінного оздоблення, так і за місцем в українській історії.



Розкішна резиденція, розташована на березі Київського моря, стала легендою ще на початку президентської кар'єри Януковича. Це була легенда про безмежну владу, впевненість у безкарності та хворобливе марення всім найдорожчим, із несмаком заховане за двома рядами високих парканів.

У 2014-му, коли зі втечею керманичів "Сім'ї" загорожі відчинились, Межигір'я набуло нового значення. Воно стало символом падіння режиму, важкої, але впертої боротьби народу проти узурпаторів.

У перші дні після перемоги Революції гідності журналісти й активісти рятували з Київського моря чорну бухгалтерію Януковича. Пізніше журналісти-розслідувачі проводили тут MezhyhiryaFest. Це було відлуння старої традиції, коли представники ЗМІ приїжджали під двері президента на своє професійне свято, 6 червня, нагадуючи про обіцянку показати резиденцію.

Протягом довгих років після Майдану Межигір'я встигло отримати ще один образ. Воно стало офіційним доказом злочинів режиму. Та попри це залишалось уособленням інституційної слабкості.

Постмайданна влада рік за роком не могла довести до вироків справи проти регіоналів. А заразом і знайти місце арештованому маєтку. Ним продовжували керувати самооборонівці, юридично облаштованого там парку просто не існувало.

Навесні 2022-го повномасштабне вторгнення Москви не оминуло колишній приватний рай проросійського президента. Резиденція стала прихистком для мешканців довколишніх сіл і потрапила під обстріли.

Лише під кінець першого року великої війни Україна спромоглась відібрати Межигір'я у формальних власників – його конфіскували у власність держави. Навесні 2023-го воно знову відкрило свої двері для відвідувачів.

Що відбувається із маєтком зараз? Як Межигір'я переживає повномасштабну війну? І що буде далі з багаторічним символом української корупції?

Вторгнення

9 травня 2023 року до берега Київського водосховища у Вишгороді причалили рештки пілота російського гелікоптера Мі-24, 27-річного Романа Манкішева.

В лютому минулого року старший лейтенант Манкішев вилетів із Білорусі на Київ, щоб відсвяткувати на Хрещатику радянський День Перемоги. Але щось пішло не так.

В Межигір'ї, до якого росіяни не дійшли всього шість-сім кілометрів, розповідають:

"Той борт збили 24-го. Льотчик плив з парашутом. На березі на нього вже чекали наші газонокосарники. Але він десь метрів 200-300 не доплив – потонув. От тепер вийшов 9 травня на "парад".

Про те, як колишню резиденцію Януковича у лютому-березні 2022 року задіяли в обороні столиці, тут поки що розповідають без подробиць. Посилаються на правила та обмеження воєнного стану.

На "об'єкті Хонка" залишились майоріти державний та червоно-чорний прапори

Перша ракета поцілила в територію Межигір'я 24 лютого. Друга повітряна атака була на початку березня – літак скинув дві бомби.

– Одна поцілила у вишку, зруйнувала обладнання мобільних операторів, – ділиться комендант Межигір'я Денис Тарахкотелик. – Інша пішла мимо. Потім ще "Гради" падали в трьохстах метрах від нас.

У нас від обстрілів постраждала дорога. Трошки її вже заасфальтували, але не капітально.

Уламки російського гелікоптера на території Межигір'я

Денис Тарахкотелик обіцяє розказати подробиці того, як Межигір'я брало участь у захисті столиці, але тільки після перемоги

Тарахкотелик каже, що після вторгнення Російської Федерації він не давав Януковичу жодного шансу на повернення.

– Особисто в мене була віра на 101%, що його тут не буде, – згадує активіст. – Коли поруч розгорнулася 72 бригада, стало легше. Ми вірили: буде все зроблено, щоб Янукович сюди не потрапив.

У цієї віри немає логічних пояснень. Але ж ми – майданівці, пам'ятаємо, як вже десь 17 лютого (2014 року – УП) був дуже складний момент, коли з'являлося відчуття, що люди можуть розійтись. Все одно була віра, яка допомагала боротися та йти вперед.

– Єдине, що було: думки, що Янукович в теорії може потрапити у Сухолуччя (ще одна його колишня резиденція – УП), – продовжує Тарахкотелик. – Але він і туди не потрапив. Лише була інформація про Царьова в Козаровичах (він давав інтерв'ю пропагандистам РФ з Катюжанки – УП).

Елінг для яхт, куди влучила ракета

Куточок марнославства

Чи ходив Янукович по дому в капцях? Чи сам застеляв постіль? Якою зубною пастою користувався?

Чи грає "Владимирский централ" його шарманка, яка коштує 460 тисяч євро?

За дев'ять років роботи екскурсоводом у Межигір'ї Юлія Капіца звикла до різних питань. Фінансист за освітою, вона прийшла сюди з Майдану, щоб долучитися до проєкту YanukovychLeaks.

– Все це було для мене тимчасовим, але затягнуло, – каже вона репортерам УП всередині "Хонки", колишньому будинку Януковича на 2600 "квадратів". – Я вросла (в Межигір'я – УП) так, що мене тут трошки хворобливо турбує абсолютно все! Будь-яка маленька царапина.

Потрапити з Юлією на екскурсію в "Хонку" можна за 500 гривень

Люстра з італійського кришталю. Вага – 1250 кілограмів. Приблизна ціна – 1 мільйон доларів

Навіть сьогодні Юлії доводиться руйнувати міфи. Ні, "золотий батон" – це радше вигадка. Якщо він і був, то його ніхто з активістів та слідчих не бачив. Так, "золотий унітаз" – не золотий: якщо там щось і було, то трохи позолоти.

Ні, "Хонка" – це не президентська резиденція. Її Янукович почав будувати, коли був прем'єром за часів президента Ющенка.

– Дехто досі думає, що назва "Хонка" від слова "шконка" ("спальне місце" на тюремному жаргоні – УП), – посміхається Капіца. – Але Honka – це назва фінської фірми, яка робить сосновий брус.

Не знаю, хто почав моду на продукцію саме цієї компанії, але Honka є у Юри Єнакієвського, Порошенко має її.

Про будні Януковича Юлія розповідає у більярдній, де дуже багато дерева. На стелі та стінах німецьке різьблення. В кутку – та сама механічна шарманка.

Юлія каже, що невідомо, чи є ця шарманка подарунком, чи її купив сам Янукович

Більярдна Януковича з фінськими стінами та німецькою стелею

– Це лімітована серія, таких двадцять у світі. Інструмент – сучасний, але зроблений у швейцарській майстерні, яка заснована 1865 року, за технологією тих часів, – розповідає Юлія.

Верді, Шопен, Штраус, Армстронг – у плейлисті шансону немає. Але, каже Капіца, за великі гроші, клієнт міг би замовити додатковий "валік" з будь-якою мелодією.

Четвертий президент України був любителем аматорського співу та феноменальних понтів.

У "Хонці" застиг білий рояль. Інструмент фірми Steinway & Sons, випущений у 2010 році до 70-річчя Джона Леннона, в лімітованій серії іде під другим номером. Всього на світі таких 25. Останній в серії – найдешевший. Чим ближче до першого номеру, тим дорожчий рояль.

Граючи на лімітованому роялі, Янукович міг відчути себе Джоном Ленноном

Серед меблів немає антикваріату, але вони виглядають, як музейні експонати

– Рояль повністю відтворює той, що був у кліпі "Imagine" з Йоко Оно, – каже Юлія Капіца. – Місце, де він стоїть, я називаю "куточок марнославства": французька порцеляна, на підлозі паркет з "Раками" – знаком Зодіака Януковича...

– То він на цьому інструменті "Мурку" грав? – питає репортер УП.

– "Хонка" не призначена для сабантуїв, – відповідає гід. – Тут був тільки він та коханка. Вечірки проходили на "Галеоні", кораблі-ресторані. Там була сцена, гримерка, все обладнання та інструменти.

Цей рояль в тих концертах участі не брав. Але на ньому був скол, його замазали білою фарбою. Тому в мене є припущення, що до нього Янукович не відносився як суто до "музейного експонату".

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Від 966 до 2022

Більшість речей, які насправді мали цінність як експонати, забрали до Художнього музею ще в 2014-му. Відтоді і до 2022-го це була остання успішна спроба держави знайти корисне місце "спадку" Януковича.

Хоча цінність тутешніх місць накопичується ще з кінця першого тисячоліття нашої ери.

"Починаючи з 966 року, є перші спогади про Межигірський монастир, – розказує Тарахкотелик. – Тут було поховано приблизно 1,5 тисячі козаків у пізнішу добу, а також монахів, священників".

Межигір'я залишається квітучим ландшафтним парком. Але часом тут буває дуже багато мошок та комарів

Після Майдану маєток був арештований як доказ у кримінальній справі. А парк, облаштований майданівціями на території символу корупції, продовжував існувати у "сірій зоні" українського права та економіки.

У 2018 здавалось, що держава знайшла інструмент, щоб дати раду Межигір'ю – передати його в управління бізнесу. Та жодна відома компанія чи менеджмент не взялася за це. Адже резиденція будувалась для того, щоб витрачати на неї кошти, а не заробляти.

Тарахкотелик порівнює площу ввіреного йому майна, 142 га офіційно, 160 – за підрахунками активістів, із "Софіївкою" в Умані. Але додає: на відміну від відомого дендропарку, Межигір'я проєктувалось під одну людину.

"Починаючи від наповнення води у цих озерах – воно штучне, їх треба підтримувати, качаючи воду зі скважин. Фільтрація води створена природно, тече через очерет, очищається – туди її треба закачувати", – пояснює комендант.

Біля "Хонки" чимало берізок, які, вочевидь, нагадували Януковичу про його ментальну батьківщину

Багато що змінилось з початком великої війни. Одна з перших змін, яку називає Тарахкотелик – це борги:

"Борг за все: електрику, зарплату людям. Брали в борг на те, щоб годувати тварин. Утримання Межигір'я у 2022 не припинялося, а кошти нам ніхто не давав. Мало того, в нас ще був шматок боргу з 2020 року".

Чи їв цей страус із рук Януковича, невідомо

Під час війни парк тривалий час не міг заробляти, оскільки був закритий для відвідувачів. Та й кількість працівників зменшилась майже вдвічі. Дехто, як колишній екскурсовод хонкою Петро, пішов воювати.

Нині у керманичів Межигір'я боргів на 58 мільйонів. Це приблизно річний бюджет парку – до війни і подорожчання долара.

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Межигір'я в законі

Під час великої війни проблема Межигір'я мала потьмяніти на загальному фоні. Так і сталося. Та лише тепер у резиденції з'явився реальний шанс легалізуватись.

З'явився новий механізм конфіскації активів у підсанкційних росіян та їхніх поплічників. І саме так Межигір'я нарешті офіційно опинилось в руках держави. У грудні 2022 суд відібрав у Януковича маєток і інше майно.

Далі його, на паперах, передали у Фонд держмайна. Кабмін схвалив проєкт закону, який має надати резиденції статус парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва. А Мінкульт пообіцяв передати в музеї, пограбовані росіянами цінності з маєтку – картини, ікони, книги, предмети інтер'єру й декору.

Зразок наївного мистецтва на в'їзді у Межигір'я

Та в самому Межигір'ї про все це знають лише з новин.

"Нам складно проінформувати суспільство, що зараз відбувається. Нам ніхто нічого не каже", – обурюється Тарахкотелик.

Він ставить доречні питання. Чи має держава детальний опис всього того майна, яке вона конфіскувала? Чи впевнена у статусі численного рухомого майна: від люстр до статуй з італійського мармуру? І як планує давати раду невеликій частині землі, яка все ще перебуває в приватній власності втікачів?

Італійські статуї навпроти "Хонки"

Фонд держмайна повідомив УП, що лише в другій половині травня 2023 року перереєстрував маєток за державою. Але з нього досі навіть не зняті арешти – це має зробити суд, звернення до якого ФДМУ ще готує. Так само все ще не провели інвентаризацію майна.

Про близьких до Януковича "сусідів", яким все ще належать шматки території, ФДМУ знає. І готове судитися з ними, щоб виборювати територію в суді.

Фонд уже зустрічався з нинішнім комендантом "Межигір'я" і "повідомив про плани". Про них держава поки каже стриманою бюрократичною мовою:

"Зараз ФДМУ опрацьовує можливі юридичні механізми, які можна буде застосовувати для збереження, а також ефективного та прозорого управління цими активами до передачі їх до парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва".

Замість "чоловічих іграшок" в Межигір'ї тепер дитячі

Бродіння

Коли у 2010 році Янукович почав будівництво "Хонки", російському пілоту Роману Манкішеву, рештки якого нещодавно віддало Київське море, було п'ятнадцять.

Чи змінив би світогляд офіцер РФ, якщо б п'ятнадцять місяців тому, він зміг доплисти до Межигір'я живим? Чи зрозумів би масштаби власної дурості?

Чи був би й далі готовим померти за владу і статки Путіна, побачивши наочно, як жив президент "всього лише" України?

Меморіальна табличка з прізвищем Манкішева, яку встановили за 2500 кілометрів від "Хонки", на аеродромі Камінськ-Уральского Свердловської області ще в серпні 2022 року, не дає відповідей.

Вбиральня без золотих унітазів, але з натяком на позолоту

За роки роботи з відвідувачами Межигір'я екскурсовод Юлія Капіца була свідком різних реакцій та психологічних станів.

Одні плачуть, інші істерично сміються, треті похмуро мовчать або бубонять щось під ніс. Бувало, що люди непритомніють.

Прозріння трапляється не з усіма, але, каже гід, "Хонка" нікого не залишає байдужим. Тут легко оголяють душу, немов на сповіді.

– Нещодавно була відвідувачка, яка весь час казала: "Ну як? Як так? Ми йому вірили, а він нас так обдурив!", – розповідає Капіца. – Навіть зараз деякі люди до кінця не усвідомлюють, якою була влада, суспільство, куди рухалась країна.

Правильні висновки починають з'являтися. Не так, щоб, знаєте, випирають з діжки, як дріжджі. Але цей процес бродіння вже почався.

Церква з куполом, інкрустованим бурштином, на другому поверсі "Хонки", недалеко від спальні

Жадність фраєра згубила

Серед безлічі міфів, що руйнуються в Межигір'ї, тут легко розвіюється одна з найпоширеніших ілюзій – ніби гроші є запорукою безпеки та вічного життя.

Переходячи з однієї кімнати "Хонки" в іншу, Юлія Капіца зазначає, що після 24 лютого хтось приїжджає в Межигір'я, щоб відпочити. На пару годин повірити, що війни немає.

– Вони кажуть: "Ми тут як на іншій планеті!", – каже Юлія, і саме в цю секунду її телефон розривається сигналом повітряної тривоги.

"Увага! – лунає в "Хонці". – Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття!".

– Це доказ, що планета все ж таки у всіх одна, – посміхається Юля.

Портрет Януковича у виконанні російського художника Нікаса Сафронова

Євген Руденко, Соня Лукашова, Назарій Мазилюк, УП