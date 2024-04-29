Росіяни завдали ударів по Харкову та району. Є поранений

Російські війська увечері 29 квітня завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову на Харківському району.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо - КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються".

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Деталі: Крім того, російські війська вдарили щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району.

Оновлено о 20:32: За уточненими даними Синєгубова, поранення дістав 42-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Харківська обласна прокуратура показала фото з місця удару в місті:

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фото - Харківська обласна прокуратура

фото - Харківська обласна прокуратура