Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне нанесли удары по Харькову и району. Есть раненный

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 апреля 2024, 20:34
Россияне нанесли удары по Харькову и району. Есть раненный
Фото - харьковская областная прокуратура

Российские войска вечером 29 апреля нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову на Харьковском районе. Есть раненный.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно - КАБ. Ранения получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь. Детали устанавливаются".

Реклама:

Детали: Кроме того, российские войска ударили по меньшей мере пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района.

Обновлено в 20:32: По уточненным данным Синегубова, ранение получил 42-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Харьковская областная прокуратура показала фото с места удара в городе:

ВИДЕО ДНЯ
 
фото - Харьковская областная прокуратура 
 
фото - Харьковская областная прокуратура
 
фото - Харьковская областная прокуратура 

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Харьков
В Харькове и близлежащих районах восстановили цифровое вещание
На Марсе нет кислорода, в Харькове постоянные обстрелы. Как чувствует себя Харьков, и почему никто из него не выезжает
В Харькове прозвучала серия взрывов: повреждено медучреждение, пострадала пациентка
Последние новости
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
19:19
"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"
Все новости...
Реклама:
Реклама: