Россияне нанесли удары по Харькову и району. Есть раненный

Российские войска вечером 29 апреля нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову на Харьковском районе. Есть раненный.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно - КАБ. Ранения получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь. Детали устанавливаются".

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Детали: Кроме того, российские войска ударили по меньшей мере пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района.

Обновлено в 20:32: По уточненным данным Синегубова, ранение получил 42-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Харьковская областная прокуратура показала фото с места удара в городе:

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фото - Харьковская областная прокуратура

фото - Харьковская областная прокуратура