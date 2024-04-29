Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Фіцо назвав даремним збір словаками €4 млн для України

Іванна Костіна, Євген КізіловПонеділок, 29 квітня 2024, 19:02
Фіцо назвав даремним збір словаками €4 млн для України
Роберт Фіцо. фото: Getty Images

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо образив словаків, які зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України, назвавши їх зусилля "краплею в морі", яка "нічого не змінить".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Denik N

Деталі: Зокрема, Фіцо вжив фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками кошти. Українською це можна передати словосполученням "крапля в морі".

Реклама:

Фіцо сказав, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть, але додав, що Сполучені Штати схвалили 60 мільярдів доларів допомоги Україні, Євросоюз також схвалив десятки мільярдів євро.

"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати для онкохворих, ніж для куль і бомб.

За збором боєприпасів для України Фіцо бачить лише величезні зусилля, щоб зробити "якусь противагу уряду", адже уряд Словаччини відмовляється постачати Україні зброю. "Але ми дійсно допомагаємо Україні", – сказав Фіцо, нагадавши про кілька домовленостей в економічній та гуманітарній сферах між Словаччиною та Україною.

ВІДЕО ДНЯ

"Прем’єр-міністр Фіцо образив усіх прихильників ініціативи, насамперед 99-річного Отто Сімка", – відповіла ініціатива на порівняння збору з "пердінням".

"Водночас ми сприймаємо це як отруйний меседж чеській стороні, що тим гірше, оскільки прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр оборони Яна Чернохова висловили рішучу та чітку підтримку ініціативи.

Нашою основною метою було символічне приєднання Словаччини до чеської ініціативи, що й було досягнуто. Ми показали, що Словаччина не є ані боягузливою, ані невдячною, і якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає, де знаходиться північ", – додає ініціатива.

Станом на вечір понеділка збору не вистачало трохи більше 500 євро до 4 мільйонів.

За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму з купівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються в червні.

Провідні українські діячі подякували жителям Словаччини, які зібрали мільйони євро на закупівлю снарядів для України.

Теми: СловаччинаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
Словаччина
Словаки без підтримки уряду зібрали майже 4 мільйони євро на снаряди Україні
Громадяни Словаччини, невдоволені Фіцо, зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України
Словацький прем'єр заявив, що РФ ніколи не піде з Криму та Донбасу
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: