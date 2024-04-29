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Фицо назвал бесполезным сбор словаками €4 млн для Украины

Иванна Костина, Евгений КизиловПонедельник, 29 апреля 2024, 19:02
Фицо назвал бесполезным сбор словаками €4 млн для Украины
Роберт Фицо. фото: Getty Images

Премьер Словакии Роберт Фицо оскорбил словаков, которые собрали 4 млн евро на боеприпасы для Украины, назвав их усилия "каплей в море", которая "ничего не изменит".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Denik N

Детали: В частности, Фицо употребил фразу prd do Stromovky ("пердение в Стромовке"), когда вспомнил о собранных словаками средства. По-украински это можно передать словосочетанием "капля в море".

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Фицо сказал, что ничто не мешает людям делать со своими деньгами то, что они хотят, но добавил, что Соединенные Штаты одобрили 60 миллиардов долларов помощи Украине, Евросоюз также одобрил десятки миллиардов евро.

"В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть", – заявил он, добавив, что в Словакии лучше собирать для онкобольных, чем для шаров и бомб.

За сбором боеприпасов для Украины Фицо видит лишь огромные усилия, чтобы сделать "некоторый противовес правительству", ведь правительство Словакии отказывается поставлять Украине оружие. "Но мы действительно помогаем Украине", – сказал Фицо, напомнив о нескольких договоренностях в экономической и гуманитарной областях между Словакией и Украиной.

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"Премьер-министр Фицо оскорбил всех сторонников инициативы, прежде всего 99-летнего Отто Симко", – ответила инициатива на сравнение сбора с "пердением".

"В то же время мы воспринимаем это как ядовитый месседж чешской стороне, тем хуже, поскольку премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр обороны Яна Чернохова выразили решительную и четкую поддержку инициативы.

Нашей основной целью было символическое присоединение Словакии к чешской инициативе, которое и было достигнуто. Мы показали, что Словакия не является ни трусливой, ни неблагодарной, и если не правительство, то гражданское общество может дать понять, что оно знает, где находится север", – добавляет инициатива.

По состоянию на вечер понедельника сбору не хватало чуть больше 500 евро до 4 миллионов.

По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу по покупке боеприпасов, первые поставки по которой в Украину ожидаются в июне.

Ведущие украинские деятели поблагодарили жителей Словакии, которые собрали миллионы евро на закупку снарядов для Украины.

Темы: СловакияУкраинавойна
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