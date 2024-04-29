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Россия ударила по Одессе: 4 погибших и 28 раненых, горит дом Кивалова

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 апреля 2024, 20:31
Россия ударила по Одессе: 4 погибших и 28 раненых, горит дом Кивалова
Фото - "Суспільне.Одеса"

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Известно предварительно о четырех погибших и 32 пострадавших и пожаре в доме эксдепутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер, "Суспільне.Одеса", городской голова Одессы Геннадий Труханов, источники УП в правоохранительных органах, пресс-служба Министерства внутренних дел

Прямая речь Кипера: "К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь...

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Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры".

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На снимке горит "дворец студентов".
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ"

Обновлено в 20:01: В 19:55 Кипер сообщил, что количество пострадавших в результате российской ракетной атаки возросло до 17 человек. По меньшей мере, двое из них в тяжелом состоянии.

Городской голова Одессы показал фотографии последствий обстрела города, где видно, что в здании почти полностью сгорела кровля.

 
фото с телеграм труханова

Он также сообщает, что известно уже о 20 пострадавших.

Источники в правоохранительных органах сообщили "Украинской правде", что известно предварительно о 17 пострадавших и 4 погибших.

Обновлено в 20:47: Глава ОВА подтвердил, что количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек: погибли три женщины и один человек.

Прямая речь: "По уточненной информации пострадали 28 человек. Среди которых двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи".

Обновлено в 21:30: В МВД сообщили, что российские войска атаковали город, предварительно баллистикой. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, учебное заведение.

Обновлено в 22:39: Кипер сообщил, что по состоянию на 22:00 четыре человека погибли, также убита собака. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременна. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации.

Также уточнил, что россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом. По его словам, такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям.

Темы: Одессаракетный удар
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