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Генштаб: Сили оборони відбили 27 атак на Бахмутському напрямку, ще 18 – на Авдіївському

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 квітня 2024, 21:04
Генштаб: Сили оборони відбили 27 атак на Бахмутському напрямку, ще 18 – на Авдіївському
Ілюстративне фото - Getty Images

За минулу добу на фронті зафіксували 93 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 29 квітня

Деталі: На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районі  населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби,  за підтримки авіації, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника".

Теми: Генштаббойові дії
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