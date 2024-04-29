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Генштаб: Силы обороны отразили 27 атак на Бахмутском направлении, еще 18 – на Авдеевском

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 апреля 2024, 21:04
Генштаб: Силы обороны отразили 27 атак на Бахмутском направлении, еще 18 – на Авдеевском
Иллюстративное фото - Getty Images

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 93 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 29 апреля

Детали: На Купянском направлении украинские воины отразили 7 атак в районах населенных пунктов Новосергеевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили 9 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районе населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 18 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка и Орловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника".

Темы: Генштаббоевые действия
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