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Харків перейменував 2 станції метро та понад 360 топонімів

Євген КізіловПонеділок, 29 квітня 2024, 21:55
Харків перейменував 2 станції метро та понад 360 топонімів
Одна із станцій метро Харкова. Фото: кп "Харківський метрополітен"

Місцева влада Харкова перейменувала міські станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал", а також 367 топонімів, назви яких пов’язані з Росією.

Джерело: Харківська міська рада у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що міський голова Харкова Ігор Терехов підписав відповідні розпорядження.

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Так, "Пушкінська" тепер називатиметься станція "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" - "Вокзальна".

  • вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною;
  • вулиця Осетинська - вулицею Варсавинською;
  • вулиця Крилова - вулицею Археологів;
  • провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський;
  • вулицю Вологодську - на вулицю Британську;
  • провулок Дагестанський - на провулок Бориславський;
  • провулок Желябова - на провулок Милосердя;
  • вулиця Новгородська стала вулицею Європейською;
  • вулиця Нижегородська - вулицею Письменницькою;
  • провулок Новоросійський - провулком Лановим;
  • вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську;
  • провулок Петрозаводський тепер носить назву Талліннський.

Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися тут.

Теми: Харківдерусифікація
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