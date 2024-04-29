Харьков переименовал 2 станции метро и более 360 топонимов
Понедельник, 29 апреля 2024, 21:55
Местные власти Харькова переименовали городские станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал", а также 367 топонимов, названия которых связаны с Россией.
Источник: Харьковский городской совет в соцсетях
Детали: Сообщается, что городской голова Харькова Игорь Терехов подписал соответствующие распоряжения.
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Так, "Пушкинская" теперь будет называться станция "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" - "Вокзальная".
- улица Менделеева теперь называется улицей Учебной;
- улица Осетинская - улицей Варсавинской;
- улица Крылова - улицей Археологов;
- переулок Вологодский переименовали в переулок Английский;
- улицу Вологодскую - в улицу Британскую;
- переулок Дагестанский - в переулок Бориславский;
- переулок Желябова - в переулок Милосердия;
- улица Новгородская стала улицей Европейской;
- улица Нижегородская - улицей Писательской;
- переулок Новороссийский - переулком Лановым;
- улицу Петрозаводскую переименовали в улицу Эстонскую;
- переулок Петрозаводский теперь носит название Таллиннский.
Со списком всех переименованных топонимов можно ознакомиться здесь.