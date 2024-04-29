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Харьков переименовал 2 станции метро и более 360 топонимов

Евгений КизиловПонедельник, 29 апреля 2024, 21:55
Харьков переименовал 2 станции метро и более 360 топонимов
Одна из станций метро Харькова. Фото: кп "Харьковский метрополитен"

Местные власти Харькова переименовали городские станции метро "Пушкинская" и "Южный вокзал", а также 367 топонимов, названия которых связаны с Россией.

Источник: Харьковский городской совет в соцсетях

Детали: Сообщается, что городской голова Харькова Игорь Терехов подписал соответствующие распоряжения.

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Так, "Пушкинская" теперь будет называться станция "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" - "Вокзальная".

  • улица Менделеева теперь называется улицей Учебной;
  • улица Осетинская - улицей Варсавинской;
  • улица Крылова - улицей Археологов;
  • переулок Вологодский переименовали в переулок Английский;
  • улицу Вологодскую - в улицу Британскую;
  • переулок Дагестанский - в переулок Бориславский;
  • переулок Желябова - в переулок Милосердия;
  • улица Новгородская стала улицей Европейской;
  • улица Нижегородская - улицей Писательской;
  • переулок Новороссийский - переулком Лановым;
  • улицу Петрозаводскую переименовали в улицу Эстонскую;
  • переулок Петрозаводский теперь носит название Таллиннский.

Со списком всех переименованных топонимов можно ознакомиться здесь.

Темы: Харьковдерусификация
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