Президент та прем'єрка Литви підтримали ідею повернення Україні чоловіків мобілізаційного віку

Президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте підтримали ідею повернення до України своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном.

Джерело: про це вони сказали під час дискусії на радіо LRT, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку Науседи, Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб "запросити своїх молодих чоловіків служити батьківщині". "Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах", – вважає він.

Реклама:

Своєю чергою прем'єрка Литви допускає деякі кроки з боку країни для допомоги Україні в поверненні чоловіків.

"Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання", – допустила вона.

Водночас Шимоніте додала, що ці заходи мають обговорюватись і на рівні ЄС з огляду на те, що на його території діє режим тимчасового захисту для українців.

ВІДЕО ДНЯ

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

Читайте також: Справедливість, що шкодить. Які наслідки матиме рішення про "покарання" українців за кордоном.