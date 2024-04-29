Президент и премьер Литвы поддержали идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения в Украину своих мужчин призывного возраста, проживающих за границей.

Источник: об этом они сказали во время дискуссии на радио LRT, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению Науседы, Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы "пригласить своих молодых мужчин служить родине". "Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах", – считает он.

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В свою очередь премьер Литвы допускает некоторые шаги со стороны страны для помощи Украине в возвращении мужчин.

"Мы, наверное, могли бы искать какие-то способы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него, когда мы рассматриваем вопрос о продлении вида на жительство", – допустила она.

В то же время Шимоните добавила, что эти меры должны обсуждаться и на уровне ЕС, учитывая то, что на его территории действует режим временной защиты для украинцев.

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23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

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