Україну вперше з початку великої війни відвідала представниця королівської сім'ї Британії

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен перша з представників британської королівської родини відвідала Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ BBC і Sky News

Деталі: Візит Софі, здійснений на прохання Міністерства закордонних справ Британії, мав, за словами Букінгемського палацу, "продемонструвати солідарність із жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни".

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У Києві герцогиня Единбурзька зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Вона передала їм приватне послання від британського короля Чарльза ІІІ.

ФОТО: БУКІНГЕМСЬКИЙ ПАЛАЦ

Також Софі зустрілася з внутрішніми переселенцями й відвідала місце масового поховання в Бучі, де поховані жертви російської окупації.

ФОТО: БУКІНГЕМСЬКИЙ ПАЛАЦ

Герцогиня Единбурзька й раніше відвідувала країни, де тривали або тривають конфлікти – зокрема Косово, Сьєрра-Леоне, Південний Судан, Демократичну Республіка Конго та Колумбію – і пдтримує кампанію з допомоги жертвам сексуального насильства, пов'язаного з війною.

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Минулого року Софі також стала першою з британської королівської родини, хто відвідав Ірак – там вона говорила про проблему насильства проти жінок і доступної освіти для дівчат.

Інші члени королівської родини Британії, хоч і не відвідували Україну безпосередньо, висловлювали їй підтримку на тлі агресії Росії.

Приміром, у 2022 році британський король Чарльз ІІІ разом із першою леді Оленою Зеленською відкрив у Лондоні центр прийому українських біженців. Ще у статусі принца Чарльз також бачився з українськими біженцями в Румунії.