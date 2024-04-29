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Украину впервые с начала большой войны посетила представительница королевской семьи Британии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 29 апреля 2024, 23:24
Украину впервые с начала большой войны посетила представительница королевской семьи Британии
ФОТО: БУКИНГЕМСКИЙ Дворец

Герцогиня Эдинбургская Софи Гелен первая из представителей британской королевской семьи посетила Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ BBC и Sky News

Детали: Визит Софи, осуществленный по просьбе Министерства иностранных дел Великобритании, должен был, по словам Букингемского дворца, "продемонстрировать солидарность с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны".

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В Киеве герцогиня Эдинбургская встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Она передала им частное послание от британского короля Чарльза III.

 
ФОТО: БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ

Также Софи встретилась с внутренними переселенцами и посетила место массового захоронения в Буче, где похоронены жертвы российской оккупации.

 
ФОТО: БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ

Герцогиня Эдинбургская и ранее посещала страны, где продолжались или продолжаются конфликты – в частности Косово, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Демократическую Республика Конго и Колумбию – и поддерживает кампанию по помощи жертвам сексуального насилия, связанного с войной.

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В прошлом году Софи также стала первой из британской королевской семьи, кто посетил Ирак – там она говорила о проблеме насилия против женщин и доступного образования для девушек.

Другие члены королевской семьи Британии, хоть и не посещали Украину напрямую, выражали ей поддержку на фоне агрессии России.

К примеру, в 2022 году британский король Чарльз III вместе с первой леди Еленой Зеленской открыл в Лондоне центр приема украинских беженцев. Еще в статусе принца Чарльз также виделся с украинскими беженцами в Румынии.

Темы: Великобритания
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