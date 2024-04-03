Президент Володимир Зеленський порадив тим міжнародним організаціям, які засуджують уради українських дронів по російським нафтопереробним заводам, приїхати до українських міст, які постійно перебувають під обстрілами Росії і уже потім щось засуджувати.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом

Пряма мова: "Дуже дякую різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують.

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І це дуже важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ (на території РФ - ред.) на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні обєкти, так і на військових аеродромах РФ і на захоплених українських.

Тут дуже просто можна цим організаціям можна відповісти.

Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє.

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І всі засудження щодо незаконної окупації нашої території, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили під час цих двох років, підриву нашої інфраструктури, гідроелектростанцій... Всі ці засудження не призвели до зменшення атак Російської Федерації.

Це свідчить про те, що ці люди розуміють тільки те, коли є потужна відповідь, тому я вважаю, що наші західні партнери повинні підтримувати українські відповіді".

Деталі: Президент Фінляндії підтримав позицію Зеленського щодо атак на російські НПЗ.

Нагадаємо:

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО.

Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію.

Президент Володимир Зеленський розповів, що у США не ставляться позитивно до ударів безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії, але оскільки йдеться про українські дрони, то ніхто не може заборонити Україні бити по російських НПЗ.

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