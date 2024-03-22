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Стефанішина про заклики США не бити по НПЗ Росії: Ми діємо за найкращими стандартами НАТО

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 березня 2024, 12:50
Стефанішина про заклики США не бити по НПЗ Росії: Ми діємо за найкращими стандартами НАТО
ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА, ФОТО З ЇЇ FACEBOOK

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО. 

Джерело: Стефанішина на "Київському Безпековому Форумі"

У Стефанішиної запитали, як українська сторона відреагувала на статтю про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ

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Пряма мова: "Українська сторона відповіла, я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території Російської Федерації.

Також є заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду. Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас.

Я хочу нагадати колегам, які роблять такі заяви, коли у лютому 2022 року, я говорила зі штаб-квартирою НАТО, щоб вони звернулися до ООН, оскільки вони спроможні "закрити небо" над Україною.

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Вони сказали: Ольга, ти ж не розумієш стандартів НАТО. У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Росії, яка дає можливість бомбити українські міста. Заводи, які вироблять ракети. Тому, ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО".

Деталі: Коментуючи ворожу атаку росіян 22 березня, віцепрем’єрка зазначила, що очікує від партнерів надання Україні зброї: "Реакція це одне, ми очікуємо в першу чергу зброю". 

Знати більше: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Теми: НАТОЄвропаобстрілРосія
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