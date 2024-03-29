Зеленський розповів, як у США відреагували на атаки України по російських НПЗ

Президент Володимир Зеленський розповів, що у США не ставляться позитивно до ударів безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії, але оскільки йдеться про українські дрони, то ніхто не може заборонити Україні бити по російських НПЗ.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу

У Зеленського запитали про реакцію США на удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

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Пряма мова: "Реакція США не була позитивною...

Ми використовували свої безпілотники. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете...

Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергетичну систему, а росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. ... Це справедливо".

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Деталі: Відзначається, що Вашингтон не може обмежити розгортання Україною власної зброї і стримати подібні атаки на енергетичні об'єкти всередині Росії.

У виданні відзначають, що Зеленський відчуває, що у нього немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь по енергетиці РФ - в надії на створення системи стримування.

За словами президента, Україна може зупинити російські атаки на українську енергосистему, змусивши Росію заплатити аналогічну ціну, а "коли Росія зупинить ці кроки, ми зупинимося".

Крім того, Зеленський розповів, що Україні бракує засобів протиповітряної оборони: "Це правда. Я не хочу, щоб Росія знала, яку кількість ракет ППО ми маємо, але, в принципі, ви маєте рацію. Без підтримки Конгресу у нас буде великий дефіцит ракет. Ось у чому проблема. Ми збільшуємо наші власні системи протиповітряної оборони, але цього недостатньо".

Коментуючи ситуацію на фронті, глава держави розповів про дефіцит боєприпасів, за його словами, якщо потрібно робити 8 000 пострілів на день – в України є лише 2 000 пострілів.

Тоді потрібно робити лінію фронту коротшою: "Якщо вона прорветься, росіяни можуть піти на великі міста".

За його словами, Україна "намагається знайти якийсь спосіб не відступати". Так, після захоплення росіянами Авдіївки в лютому вдалося "стабілізувати ситуацію завдяки розумним крокам наших військових".

Він вважає, що якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу, щоб провести новий контрнаступ пізніше. Оскільки, якщо не Україна, то РФ сама піде у наступ.

Пряма мова: "Якщо ви не робите кроків для підготовки нового контрнаступу, Росія зробить їх. Це те, чого ми навчилися в цій війні: Якщо ви цього не зробите, це зробить Росія".

Нагадаємо:

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО.

Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію.

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