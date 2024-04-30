Попри зв'язки з Кремлем, Червоний Хрест вирішив не призупиняти діяльність російського відділення організації

Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не призупиняти членство Російського Червоного Хреста, незважаючи на потенційні порушення правил нейтралітету, виявлені в результаті розслідування, проведеного групою міжнародних ЗМІ.

Джерело: The Guardian

Деталі: Розслідування виявило численні порушення статуту Червоного Хреста російською організацією з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, головна організація, що об'єднує національні товариства, має право призупиняти членство тих, хто порушує принципи нейтралітету і незалежності Червоного Хреста, і минулого року вона зробила це щодо білоруського відділення.

Однак після чотириденної зустрічі представників МФЧХ у Женеві було прийнято рішення не призупиняти діяльність Російського Червоного Хреста, а лише створити наглядовий орган і звернутися з проханням "вирішити виявлені проблеми і передбачувані порушення" принципів доброчесності.

Розслідування, опубліковане минулого місяця групою видань, включаючи Guardian, частково ґрунтувалося на низці витоків кремлівських документів, які свідчать про плани фінансування філій Червоного Хреста на окупованій українській території.

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Також з'ясувалося, що керівники регіональних відділень Червоного Хреста говорили про необхідність війни з "українськими нацистами" і що працівники Червоного Хреста у формі часто були присутні на заходах з військової підготовки для дітей.

Раніше цього року Російський Червоний Хрест підписав меморандум про співпрацю з "Артеком", молодіжним табором в анексованому Криму, куди були відправлені деякі діти, депортовані з України. Керівник "Артеку" Костянтин Федоренко потрапив під санкції США та ЄС.

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