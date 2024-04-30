Несмотря на связи с Кремлем, Красный Крест решил не приостанавливать деятельность российского отделения организации

Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать членство Российского Красного Креста, несмотря на потенциальные нарушения правил нейтралитета, выявленные в результате расследования, проведенного группой международных СМИ.

Источник: The Guardian

Детали: Расследование выявило многочисленные нарушения устава Красного Креста российской организацией с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, главная организация, объединяющая национальные общества, имеет право приостанавливать членство тех, кто нарушает принципы нейтралитета и независимости Красного Креста, и в прошлом году она сделала это в отношении белорусского отделения.

Однако после четырехдневной встречи представителей МФКК в Женеве было принято решение не приостанавливать деятельность Российского Красного Креста, а лишь создать надзорный орган и обратиться с просьбой "решить выявленные проблемы и предполагаемые нарушения" принципов добропорядочности.

Расследование, опубликованное в прошлом месяце группой изданий, включая Guardian, частично основывалось на ряде утечек кремлевских документов, свидетельствующих о планах финансирования филиалов Красного Креста на оккупированной украинской территории.

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Также выяснилось, что руководители региональных отделений Красного Креста говорили о необходимости войны с "украинскими нацистами" и что работники Красного Креста в форме часто присутствовали на мероприятиях по военной подготовке для детей.

Ранее в этом году Российский Красный Крест подписал меморандум о сотрудничестве с "Артеком", молодежным лагерем в аннексированном Крыму, куда были отправлены некоторые дети, депортированные из Украины. Руководитель "Артека" Константин Федоренко попал под санкции США и ЕС.

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