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Білий дім не коментує постачання зброї в Україну з міркувань безпеки, але це відбувається швидко

Олена ІвашківВівторок, 30 квітня 2024, 01:26
Білий дім не коментує постачання зброї в Україну з міркувань безпеки, але це відбувається швидко
Карін Жан-П’єр, фото: Getty Images

Процес постачання в Україну оборонної допомоги, про яку було оголошено минулого тижня, триває, однак адміністрація США не коментуватиме термінів та обсягів поставок з міркувань оперативної безпеки.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, "Укрінформ"

Деталі: За її словами, підтримка України триває: "Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки".

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Водночас, у відповідь на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставка озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути "обережною" в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.

Вона також висловила переконання, що необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.

Теми: СШАвійнадопомога Україні
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