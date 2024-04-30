Белый дом не комментирует поставки оружия в Украину из соображений безопасности, но это происходит быстро
Процесс поставки в Украину оборонной помощи, о которой было объявлено на прошлой неделе, продолжается, однако администрация США не будет комментировать сроки и объемы поставок из соображений оперативной безопасности.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, "Укринформ"
Детали: По ее словам, поддержка Украины продолжается: "Они получают эту помощь в сфере безопасности".
В то же время, в ответ на вопрос, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений в целом, представитель Белого дома отметила, что хочет быть "осторожной" в этом вопросе, поскольку это касается вопросов оперативной безопасности.
Она также выразила убеждение, что необходимая помощь будет быстро доставлена непосредственно украинским защитникам.