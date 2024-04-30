Росіяни посилили атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках, прикриваються авіацією − Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень − найбільше російських атак було на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках; для прикриття своїх штурмів загарбники залучали авіацію.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Загалом ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка Чернігівської області; Усок Сумської області; Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків; Стельмахівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Семенівка, Парасковіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Архангельське, Калинове, Новокалинове, Очеретине, Яснобродівка, Карлівка, Новопокровське, Євгенівка, Воздвиженка, Олександропіль, Макарівка, Старомайорське, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Михайлівка, Львове, Кринки та Кізомис Херсонської області.

З артилерії окупанти накривали були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

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На Лиманському напрямку відбили 13 атак, здійснених росіянами за підтримки авіації, в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де загарбники за підтримки авіації 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації 7 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби, здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу росіян.

А підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях окупантів.