Россияне усилили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, прикрываются авиацией − Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений − больше всего российских атак было на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях; для прикрытия своих штурмов захватчики привлекали авиацию.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Леоновка Черниговской области; Усок Сумской области; Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая Харьковской области и город Харьков; Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Семеновка, Парасковеевка, Часов Яр, Константиновка, Архангельское, Калиново, Новокалиново, Очеретино, Яснобродовка, Карловка, Новопокровское, Евгеновка, Воздвиженка, Александрополь, Макаровка, Старомайорское, Великая Новоселка и Урожайное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Михайловка, Львовское, Крынки и Кизомыс Херсонской области.

Из артиллерии оккупанты накрывали были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Берестовое и Новосергиевка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении отбили 13 атак, осуществленных россиянами при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Роздоловка и Часов Яр Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации 20 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне при поддержке авиации 7 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки, осуществили 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава россиян.

А подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационным станциям оккупантов.