ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів та 22 танки
Вівторок, 30 квітня 2024, 07:48
1 250 солдатів, 39 ББМ та 22 танки − такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 468 720 (+1 250) осіб,
- танків − 7 307 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 14 046 (+39) од,
- артилерійських систем − 12 011 (+26) од,
- РСЗВ − 1 053 (+2) од,
- засобів ППО − 779 (+1) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 531 (+3) од,
- крилатих ракет − 2 126 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 142 (+33) од,
- спеціальної техніки − 1 977 (+3) од.
Дані уточнюються.