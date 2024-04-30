Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів та 22 танки

Ірина БалачукВівторок, 30 квітня 2024, 07:48
ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів та 22 танки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

1 250 солдатів, 39 ББМ та 22 танки − такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 468 720 (+1 250) осіб,
  • танків − 7 307 (+22) од,
  • бойових броньованих машин − 14 046 (+39) од,
  • артилерійських систем − 12 011 (+26) од,
  • РСЗВ − 1 053 (+2) од,
  • засобів ППО − 779 (+1) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 531 (+3) од,
  • крилатих ракет − 2 126 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 142 (+33) од,
  • спеціальної техніки − 1 977 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Харкові досі гасять пожежі після нальоту "Шахедів" – ДСНС

ISW: Дії росіян на окупованій Луганщині вважаються геноцидом 

Bloomberg: США ініціювали новий пакет допомоги Україні у $50 млрд

На фронті загинув громадський активіст Дмитро Лисенко

Під час відновлення Бородянки на Київщині "зникли" 20 мільйонів – Держаудитслужба

ОП: Переговорну позицію після мирного саміту в червні передадуть Росії

Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ за добу знешкодили 1 320 окупантів
Британія: Втрати Росії у війні складають 450 тисяч осіб
Росія знову втратила понад тисячу військових за добу
Останні новини
11:03
Ще одна зустріч між урядами Чехії та України може відбутися до кінця року
11:01
ФОТОПоповнення в крилатій родині: у лелек Одарки та Грицька вилупилося перше пташеня
10:47
Унаслідок атаки "Шахедів" пошкоджений об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
10:41
У 2030 році люди шитимуть цифровий одяг та ходитимуть на концерти голограм – дослідження
10:28
У Німеччині обурилися хихотінням Шольца після заяви про Taurus
10:13
Вчені виявили нову екзопланету і назвали її іменем героя із "Гаррі Поттера"
10:11
інфографікаПід обстрілом росіян були 10 областей України
09:57
Україна все більше зацікавлена в американських MQ-9 Reaper – ЗМІ
09:40
Пантеон несвятих героїв на виставці "Святі". Фото Саші Маслова показують у The Naked Room
09:40
Вучич похвалився співпрацею з Китаєм перед візитом Сі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: