ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів та 22 танки

1 250 солдатів, 39 ББМ та 22 танки − такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 468 720 (+1 250) осіб,

танків − 7 307 (+22) од,

бойових броньованих машин − 14 046 (+39) од,

артилерійських систем − 12 011 (+26) од,

РСЗВ − 1 053 (+2) од,

засобів ППО − 779 (+1) од,

літаків − 348 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 531 (+3) од,

крилатих ракет − 2 126 (+2) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 16 142 (+33) од,

спеціальної техніки − 1 977 (+3) од.

Дані уточнюються.