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ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 22 танка

Ирина БалачукВторник, 30 апреля 2024, 07:48
ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 22 танка
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

1 250 солдат, 39 ББМ и 22 танка − таковы потери России в ее захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 468 720 (+1 250) человек,
  • танков − 7 307 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 046 (+39) ед,
  • артиллерийских систем − 12 011 (+26) ед,
  • РСЗО − 1 053 (+2) ед,
  • средств ПВО − 779 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 531 (+3) ед,
  • крылатых ракет − 2 126 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 142 (+33) ед,
  • специальной техники − 1 977 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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