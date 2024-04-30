ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 22 танка
Вторник, 30 апреля 2024, 07:48
1 250 солдат, 39 ББМ и 22 танка − таковы потери России в ее захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 468 720 (+1 250) человек,
- танков − 7 307 (+22) ед,
- боевых бронированных машин − 14 046 (+39) ед,
- артиллерийских систем − 12 011 (+26) ед,
- РСЗО − 1 053 (+2) ед,
- средств ПВО − 779 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 531 (+3) ед,
- крылатых ракет − 2 126 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 142 (+33) ед,
- специальной техники − 1 977 (+3) ед.
Данные уточняются.