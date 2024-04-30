Ісландія схвалила довготермінову політику підтримки України

Ісландія заявила про рішучу і довгострокову підтримку України − відповідну резолюцію про допомогу на 2024-2028 років ухвалив парламент країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Ісландії

Пряма мова міністерки закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір: "Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення РФ в Україну".

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Деталі: За її словами, саме тому Рейк’явік має зробити свій внесок у захист України "рішучим і конкретним чином".

"З цією пропозицією та відповідним зобов'язанням у бюджетному плані закладається міцний фундамент для нашої цілеспрямованої підтримки України", – наголосила глава МЗС.

Повідомляється, що довгострокова політика підтримки Києва спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні.

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За даними видання, Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір представила уряду відповідну програму 10 жовтня минулого року. Водночас прем'єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон представив її на розгляд парламенту 12 березня 2024 року.

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