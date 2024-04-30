Ісландія схвалила довготермінову політику підтримки України
Ісландія заявила про рішучу і довгострокову підтримку України − відповідну резолюцію про допомогу на 2024-2028 років ухвалив парламент країни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС Ісландії
Пряма мова міністерки закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір: "Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення РФ в Україну".
Деталі: За її словами, саме тому Рейк’явік має зробити свій внесок у захист України "рішучим і конкретним чином".
"З цією пропозицією та відповідним зобов'язанням у бюджетному плані закладається міцний фундамент для нашої цілеспрямованої підтримки України", – наголосила глава МЗС.
Повідомляється, що довгострокова політика підтримки Києва спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні.
За даними видання, Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір представила уряду відповідну програму 10 жовтня минулого року. Водночас прем'єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон представив її на розгляд парламенту 12 березня 2024 року.
Передісторія:
- Раніше повідомляли, що Ісландія надасть близько 2 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії, а також придбання спорядження для українських військовослужбовиць.
- Наприкінці 2023 року Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
- У листопаді 2023 року Естонія спільно з Ісландією передали Україні ще один військово-польовий шпиталь.