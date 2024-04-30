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Парламент Исландии одобрил долгосрочную политику поддержки Украины

Ирина Балачук, Андрей СинявскийВторник, 30 апреля 2024, 09:23
Парламент Исландии одобрил долгосрочную политику поддержки Украины
Фото иллюстративное с pixabay.com

Исландия заявила о решительной и долгосрочной поддержке Украины − соответствующую резолюцию о помощи на 2024-2028 годы принял парламент страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Исландии

Прямая речь министра иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир: "Решительная поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения РФ в Украину".

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Детали: По ее словам, именно поэтому Рейкьявик должен внести свой вклад в защиту Украины "решительным и конкретным образом".

"С этим предложением и соответствующим обязательством в бюджетном плане закладывается прочный фундамент для нашей целенаправленной поддержки Украины", − отметила глава МИД.

Сообщается, что долгосрочная политика поддержки Киева направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановления в Украине.

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По данным издания, Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир представила правительству соответствующую программу 10 октября прошлого года. В то же время премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон представил ее на рассмотрение парламента 12 марта 2024 года.

Предыстория:

Темы: Исландияпомощь Украине
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