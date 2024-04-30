Парламент Исландии одобрил долгосрочную политику поддержки Украины
Исландия заявила о решительной и долгосрочной поддержке Украины − соответствующую резолюцию о помощи на 2024-2028 годы принял парламент страны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Исландии
Прямая речь министра иностранных дел Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир: "Решительная поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения РФ в Украину".
Детали: По ее словам, именно поэтому Рейкьявик должен внести свой вклад в защиту Украины "решительным и конкретным образом".
"С этим предложением и соответствующим обязательством в бюджетном плане закладывается прочный фундамент для нашей целенаправленной поддержки Украины", − отметила глава МИД.
Сообщается, что долгосрочная политика поддержки Киева направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановления в Украине.
По данным издания, Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир представила правительству соответствующую программу 10 октября прошлого года. В то же время премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон представил ее на рассмотрение парламента 12 марта 2024 года.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Исландия предоставит около 2 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии, а также приобретение снаряжения для украинских военнослужащих.
- В конце 2023 года Исландия объявила о присоединении к ИТ-коалиции и коалиции по разминированию, образованной в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
- В ноябре 2023 года Эстония совместно с Исландией передали Украине еще один военно-полевой госпиталь.