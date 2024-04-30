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На лівобережжі Дніпра ворог здійснив 3 безуспішні штурми – Сили оборони півдня

Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 11:32
На лівобережжі Дніпра ворог здійснив 3 безуспішні штурми – Сили оборони півдня
ілюстративне фото Сил оборони півдня

Доба 29 квітня в операційній зоні Сил оборони півдня минула в контрбатарейному протистоянні та відбитті ворожих штурмів, адже росіяни не полишали спроб вибити українські підрозділи із зайнятих позицій, успіху противник не досяг.

Джерело: зведення Сил оборони півдня у соцмережах

Дослівно: "На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 3 безуспішні штурми. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

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На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 невдалих штурмів: 4 в районі Старомайорського та 3 в районі Приютного".

Деталі: Зазначається, що окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали численних авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет, використали велику кількість ударних дронів різних типів, продовжили аеророзвідку.

В операційній зоні минулої доби зафіксували проліт 68 розвідувальних БпЛА. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 178 FPV-дронів, 2 ударних БпЛА типу "Ланцет", із безпілотників різних модифікацій скинув 161 осколковий боєприпас.

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Теми: війнаХерсонська область
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