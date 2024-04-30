На левобережье Днепра враг совершил 3 безуспешных штурма – Силы обороны юга

Сутки 29 апреля в операционной зоне Сил обороны юга прошли в контрбатарейном противостоянии и отражении вражеских штурмов, ведь россияне не оставляли попыток выбить украинские подразделения с занятых позиций, успеха противник не достиг.

Источник: сводка Сил обороны юга в соцсетях

Дословно: "На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 3 безуспешных штурма. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

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На Ореховском направлении оккупанты совершили 7 неудачных штурмов: 4 в районе Старомайорского и 3 в районе Приютного".

Детали: Отмечается, что оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли многочисленные авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали большое количество ударных дронов различных типов, продолжили аэроразведку.

В операционной зоне за прошедшие сутки зафиксировали пролет 68 разведывательных БпЛА. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 178 FPV-дронов, 2 ударных БПЛА типа "Ланцет", с беспилотников различных модификаций сбросил 161 осколочный боеприпас.