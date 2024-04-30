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Посол Данії про прибуття F-16 в Україну влітку: Налаштований оптимістично

Ірина Балачук, Христина БондарєваВівторок, 30 квітня 2024, 11:50
Посол Данії про прибуття F-16 в Україну влітку: Налаштований оптимістично
Президент Володимир Зеленський на базі ВПС Данії у серпні 2023 року. Фото ОП

Посол Данії у Києві Оле Егберг Міккельсен зазначив, що він оптимістично налаштований щодо прибуття в України винищувачів F-16 влітку.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на інтерв’ю посла "РБК-Україна"

Деталі: Міккельсен нагадав, що прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен нещодавно була в Україні та повідомила, що літаки прибудуть цього літа, але не уточнила, в якому саме місяці.

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Пряма мова посла: "Я можу тільки послатись на те, що вона сказала. Звичайно, це складно в тому сенсі, що йдеться не лише про літак, це лише одна складова. Там ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, котрі стежать за справністю літака".

Деталі: Він також додав, що зустрічався з деякими українськими пілотами на авіабазі в Данії ще в серпні минулого року.

"Можу вам сказати, що вони дуже, дуже хочуть почати (використання літаків, − ред.). Так що я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть, і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", – підсумував Міккельсен.

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Теми: Даніявинищувачі
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