Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Посол Дании о прибытии F-16 в Украину летом: Настроен оптимистично

Ирина Балачук, Кристина БондареваВторник, 30 апреля 2024, 11:50
Посол Дании о прибытии F-16 в Украину летом: Настроен оптимистично
Президент Владимир Зеленский на базе ВВС Дании в августе 2023 года. Фото ОП

Посол Дании в Киеве Оле Егберг Миккельсен отметил, что он оптимистично настроен относительно прибытия в Украину истребителей F-16 летом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла "РБК-Украина"

Детали: Миккельсен напомнил, что премьер-министр Метте Фредериксен недавно была в Украине и сообщила, что самолеты прибудут этим летом, но не уточнила, в каком именно месяце.

Реклама:

Прямая речь посла: "Я могу только сослаться на то, что она сказала. Конечно, это сложно в том смысле, что речь идет не только о самолете, это лишь одна составляющая. Там целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета".

Детали: Он также добавил, что встречался с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года.

"Могу вам сказать, что они очень, очень хотят начать (использование самолетов, − ред.). Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут, и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", − подытожил Миккельсен.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.
  • По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Темы: Данияистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Дания
Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера
Датская Carlsberg Group инвестирует в украинский бизнес около 2 миллиардов
Более 400 млн евро выделяет Дания на восстановление и энергетику Украины
Последние новости
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
19:19
"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"
Все новости...
Реклама:
Реклама: