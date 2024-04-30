Посол Дании о прибытии F-16 в Украину летом: Настроен оптимистично
Посол Дании в Киеве Оле Егберг Миккельсен отметил, что он оптимистично настроен относительно прибытия в Украину истребителей F-16 летом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла "РБК-Украина"
Детали: Миккельсен напомнил, что премьер-министр Метте Фредериксен недавно была в Украине и сообщила, что самолеты прибудут этим летом, но не уточнила, в каком именно месяце.
Прямая речь посла: "Я могу только сослаться на то, что она сказала. Конечно, это сложно в том смысле, что речь идет не только о самолете, это лишь одна составляющая. Там целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета".
Детали: Он также добавил, что встречался с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года.
"Могу вам сказать, что они очень, очень хотят начать (использование самолетов, − ред.). Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут, и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", − подытожил Миккельсен.
Предыстория:
- Ранее стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.
- По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.