Посол Дании о прибытии F-16 в Украину летом: Настроен оптимистично

Посол Дании в Киеве Оле Егберг Миккельсен отметил, что он оптимистично настроен относительно прибытия в Украину истребителей F-16 летом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла "РБК-Украина"

Детали: Миккельсен напомнил, что премьер-министр Метте Фредериксен недавно была в Украине и сообщила, что самолеты прибудут этим летом, но не уточнила, в каком именно месяце.

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Прямая речь посла: "Я могу только сослаться на то, что она сказала. Конечно, это сложно в том смысле, что речь идет не только о самолете, это лишь одна составляющая. Там целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета".

Детали: Он также добавил, что встречался с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года.

"Могу вам сказать, что они очень, очень хотят начать (использование самолетов, − ред.). Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут, и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", − подытожил Миккельсен.

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