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Британська розвідка проаналізувала наслідки атаки України на аеродром на Кубані

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 30 квітня 2024, 12:00
Британська розвідка проаналізувала наслідки атаки України на аеродром на Кубані
Знімок з відео

У розвідці Великої Британії вважають, що атака України на російський військовий аеродром "Кущевська" на Кубані 27 квітня змусить Росію перерозподілити засоби протиповітряної оборони та розосередити винищувачі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на щоденний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну

Деталі: 27 квітня стало відомо, що СБУ з Силами оборони атакували безпілотниками військовий аеродром "Кущевська", а також Ільський та Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

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Як сказано в огляді, на аеродромі "Кущевська" розміщені кілька російських винищувачів, у тому числі СУ-34 і Су-35С. Їх щодня використовують для нанесення ударів по позиціях українського фронту, включаючи інтенсивне використання плануючих бомб. 

Російські винищувачі з "Кущевської" та низки інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день, значний відсоток із них запускають боєприпаси по всій лінії фронту, підкреслили у МО Британії.

Здатність України заважати російській тактичній авіації, зокрема використанню плануючих бомб, є ключовою для ширшої оборони лінії фронту, наголосили британські оглядачі.

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Цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби протиповітряної оборони для закриття прогалин.

Напередодні у МО Британії звернули увагу на те, що у березні в Україні зросло число загиблих цивільних внаслідок російської агресії.

Також британська розвідка оцінила російські втрати у повномасштабній війні проти України у 450 тисяч вбитими і пораненими.

Теми: розвідкаВелика Британія
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