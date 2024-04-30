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Британская разведка проанализировала последствия атаки Украины на аэродром на Кубани

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 30 апреля 2024, 12:00
Британская разведка проанализировала последствия атаки Украины на аэродром на Кубани
Снимок с видео

В разведке Великобритании считают, что атака Украины на российский военный аэродром "Кущевская" на Кубани 27 апреля заставит Россию перераспределить средства противовоздушной обороны и рассредоточить истребители.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежедневный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне

Детали: 27 апреля стало известно, что СБУ с Силами обороны атаковали беспилотниками военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

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Как сказано в обзоре, на аэродроме "Кущевская" размещены несколько российских истребителей, в том числе СУ-34 и Су-35С. Их ежедневно используют для нанесения ударов по позициям украинского фронта, включая интенсивное использование планирующих бомб. 

Российские истребители с "Кущевской" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 боевых вылетов в день, значительный процент из них запускают боеприпасы по всей линии фронта, подчеркнули в МО Британии.

Способность Украины мешать российской тактической авиации, в частности использованию планирующих бомб, является ключевой для более широкой обороны линии фронта, отметили британские обозреватели.

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Этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, а также перераспределить средства противовоздушной обороны для закрытия пробелов.

Накануне в МО Британии обратили внимание на то, что в марте в Украине возросло число погибших гражданских в результате российской агрессии.

Также британская разведка оценила российские потери в полномасштабной войне против Украины в 450 тысяч убитыми и ранеными. 

Темы: разведкаВеликобритания
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