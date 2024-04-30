Зеленський підвищив у званні голову прикордонників Дейнека

Президент Володимир Зеленський своїми указами у День прикордонника присвоїв голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку звання генерал-лейтенанта, а також підвищив у званні ще двох керівників.

Джерело: укази Зеленського

Дослівно: "Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергію Васильовичу — голові Державної прикордонної служби України".

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Деталі: Відповідними указами також підвищено у званні з полковників до бригадних генералів заступника начальника регіонального управління, начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Віталія Чаплю та директора департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України Андрія Віхтюка.

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Довідково: Згідно з указом 5-го президента України Петра Порошенка, День прикордонника України відзначається 30 квітня.