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Зеленський підвищив у званні голову прикордонників Дейнека

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 квітня 2024, 13:41
Зеленський підвищив у званні голову прикордонників Дейнека
Сергій Дейнеко, фото: УП

Президент Володимир Зеленський своїми указами у День прикордонника присвоїв голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку звання генерал-лейтенанта, а також підвищив у званні ще двох керівників.

Джерело: укази Зеленського

Дослівно: "Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергію Васильовичу — голові Державної прикордонної служби України".

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Деталі: Відповідними указами також підвищено у званні з полковників до бригадних генералів заступника начальника регіонального управління, начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Віталія Чаплю та директора департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України Андрія Віхтюка.

Знати більше: Голова прикордонників Дейнеко про смс Зеленському о 5:17 ранку, фразу підлеглого зі Зміїного та батальйон "Монако"

Довідково: Згідно з указом 5-го президента України Петра Порошенка, День прикордонника України відзначається 30 квітня.

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Теми: Прикордонна службауказиЗеленський
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