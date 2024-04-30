Зеленский повысил в звании главу пограничников Дейнеко

Президент Владимир Зеленский своими указами в День пограничника присвоил председателю Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко звание генерал-лейтенанта, а также повысил в звании еще двух руководителей.

Источник: указы Зеленского

Дословно: "Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергею Васильевичу - председателю Государственной пограничной службы Украины".

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Детали: Соответствующими указами также повышены в звании с полковников до бригадных генералов заместитель начальника регионального управления, начальник оперативно-военного управления Восточного регионального управления Виталий Чапля и директор департамента организации работы, планирования и контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины Андрея Вихтюка.

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Справка: Согласно указу 5-го президента Украины Петра Порошенко, День пограничника Украины отмечается 30 апреля.