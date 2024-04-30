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Литва планує побудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ до кінця року

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 30 квітня 2024, 15:22
Литва планує побудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ до кінця року
Артурас Жарновскіс у відновленій українській школі. Фото: Жарновскіс в LinkedIn

Литва планує до кінця поточного року побудувати шість підземних шкіл у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, а також, ймовірно, у Харківській областях.

Джерело: Артурас Жарновскіс керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine в інтерв'ю "Укрінформу", "Європейська правда"

Деталі: Жарновскіс розповів про роботу над великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно перебувають під обстрілами. 

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"Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення – спортивні, розважальні тощо", – сказав Жарновскіс.

Він уточнив, що йдеться про конкретні локації в шести регіонах, це – Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області. Локацію шостого об'єкта ще визначають. Скоріше за все, це буде Харківська область.

"В названих регіонах ми починаємо будувати великі школи-бомбосховища. І це – будівництво "з нуля", в місцях, де раніше укриттів, на жаль, не було. Серед іншого безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист", – зазначив керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine.

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Він допустив, що закінчити це будівництво можна буде вже цього року.

Жарновскіс наголосив на важливості таких проєктів, адже через повномасштабну російську агресію та пандемію коронавірусу у деяких українських регіонах "є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі", що є важливим для соціалізації дітей.

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Теми: Литва
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